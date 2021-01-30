5 قتلى و22 جريحاً في انفجار سيارة مفخخة بمدينة سورية تحتلها تركيا

وقع الهجوم داخل موقع صناعي

قُتل خمسة أشخاص على الأقل، وأصيب العشرات في انفجار سيارة مفخخة في بلدة عفرين بشمال سورية اليوم (السبت)، بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع التركية والدفاع المدني المحلي.

وذكرت الوزارة في بيان نقلته "رويترز"، أن الهجوم وقع في موقع صناعي وسط البلدة وأصاب 22 شخصًا.





وألقت باللوم في الهجوم على وحدات حماية الشعب الكردية السورية.

ولم يصدر تعليق فوري من وحدات حماية الشعب.

وتعتبر تركيا التي تحتل شمال سورية، وحدات حماية الشعب الكردية "جماعة إرهابية" مرتبطة بحزب العمال الكردستاني داخل حدودها، وقد شنت توغلات في سورية لدعم المتمردين السوريين لإخراجها من الحدود التركية.