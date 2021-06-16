العراق يؤكّد خلوه من سلالة كورونا "دلتا الهندية"

"الصحة": جميع اللقاحات المجازة تعمل بفعالية كبيرة

أكّدت وزارة الصحة العراقية خلو البلاد من سلالة كورونا المعروفة باسم "دلتا الهندية" حتى الآن.

وأفاد مدير الصحة العامة بالوزارة رياض الحلفي، في تصريح صحفي اليوم، أنه لم تسجل في العراق أي إصابة بهذه السلالة التي توصف بأنها سريعة الانتشار، مؤكداً أن جميع اللقاحات المجازة من قِبل منظمة الصحة العالمية تعمل بفعالية كبيرة ضد جميع السلالات.