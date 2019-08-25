"رمال الصحراء زحفت نحوها" .. فريق علمي يقف على برك عين زبيدة الأثرية

#هيئة_المساحة_الجيولوجية: سيتابع مدى تأثرها ويبحث الحلول الملائمة للمعالجة

وقف فريق علمي مختص من قسم الدراسات الصحراوية #بهيئة_المساحة_الجيولوجية، ميدانياً، على برك عين زبيدة الأثرية التاريخية الواقعة شمال صحراء الدهناء.

وقالت الهيئة اليوم الأحد: الفريق جاء ليتابع مدى تأثرها نتيجة انجراف رمال الصحراء تجاهها، ويبحث الحلول الملائمة لمعالجة هذا الزحف.

وتعد عين زبيدة التاريخية أهم وأقدم شبكة مائية في مكة المكرّمة على مدى قرون؛ إذ ظلت تمد الحجاج والزوّار والمعتمرين وأهل مكة المكرّمة بالمياه لمدة تربو على ألف ومائتي عام.

ويخلط كثيرون بين عين زبيدة ودرب زبيدة على أنهما مشروع واحد، ولكن الحقيقة التاريخية تقول إنهما مشروعان منفصلان عن بعضهما، أمرت بإنشائهما «أم الأمين» زبيدة بنت أبي الفضل جعفر بن أبي جعفر المنصور العـباسي؛ زوجة الخليفة العباسي هارون الرشـيد؛ فدرب زبيدة هو عبارة عن برك تنتشر في مواضع معينة، وتمتد من بلاد العراق إلى مكة المكرّمة، تخزّن فيها مياه السيول لأطول مدة، ويستفيد المسافرون في تلك الدروب منها.

أما عين زبيدة، فهي قناة من الماء شُقت عام 164هـ، من وادي نعمان؛ شرقي مكة، إلى مشعر عرفة؛ لتسقي الحاج والمعتمر والمقيم، بعد أن لمست زبيدة ما يلاقيه الحجاج آنذاك من تعب وجهد، نتيجة شح المياه.