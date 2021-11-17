أخضر الصالات يتعادل مع عمان ودياً في ختام معسكر الدمام

تعادل المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات، مع نظيره المنتخب العُماني بنتيجة 4-4، في ثاني مبارياتهما الودية في مدينة الدمام، في ختام معسكر المنتخب الوطني الذي امتد إلى 8 أيام، والذي يأتي في إطار تحضيراته للمشاركة في الاستحقاقات الخليجية والآسيوية القريبة المقبلة.

وسجلت أهداف المنتخب السعودي عن طريق نواف العروان ومعاذ العسيري (هدفين) وعمر الدبل .

وعمد المدير الفني للمنتخب السعودي بقيادة (الإسباني) أندرو بلازا، للعب بأكثر من طريقة وتطبيق طريقة (power play) بالإضافة إلى إشراك أغلب اللاعبين وتدويرهم بالطريقة المناسبة.

وبذلك يختتم المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات، معسكره التدريبي الداخلي والذي أستمر لمدة 8 أيام تخلله خوض مباراتين وديتين مع نظيره العُماني، بالإضافة لإجراء حصص تدريبية متنوعة على مدار الأيام السابقة.

من جانبه؛ أبدى المدير الفني للمنتخب السعودي بقيادة (الإسباني) أندرو بلازا، رضاه على مستويات اللاعبين وانضباطهم والتزامهم طوال أيام المعسكر سواء كان فنياً أو إدارياً .