إيران: النائب "رمضاني" تُوفي بالإنفلونزا وليس "كورونا"

لجنة تدرس توصية من وزارة الصحة بإغلاق البرلمان

أكّدت وكالات أنباء رسمية في إيران، نبأ وفاة عضو مجلس الشورى الإسلامي، محمد رمضاني؛ النائب عن مدينة رشت للبرلمان المقبل، مبيّنة أنه تُوفي من جرّاء الإنفلونزا وليس "كورونا".

ونقلت "روسيا اليوم" عن المتحدث باسم البرلمان أسد الله عباسي؛ أن عدد النواب المصابين بفيروس كورونا بلغ خمسة من أصل مائة نائب أجروا فحوص الإصابة بالفيروس.

ودعا "عباسي"؛ بقية النواب إلى إجراء الفحوص، وقال: البرلمان لن يُعقد اجتماعه المقرر غداً.

وأضاف: لجنة رئاسة البرلمان لاتزال تدرس توصية من وزارة الصحة لإغلاق البرلمان وتعليق اجتماعاته للحد من تفشي الفيروس.