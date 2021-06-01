مكة.. إلزام مُلاك مبانٍ قيد الإنشاء بإزالة المخلفات وإغلاق 7 منشآت

فيما صادرت بلدية الشرائع الفرعية عصائر فاسدة وخضروات وفاكهة

أغلقت وكالة البلديات -ممثلة في بلدية الشرائع الفرعية بمساندة الإدارة العامة للنظافة والدوريات الأمنية- 7 منشآت تجارية لمخالفتها الاشتراطات الصحية، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية، وتطبيق الجزاءات والغرامات البلدية بحق المخالفين للأنظمة واللوائح.

من جانبها، واصلت بلدية المسفلة الفرعية بمشاركة الإدارة العامة للنظافة والدوريات الأمنية جولاتها الرقابية؛ بهدف مكافحة الظواهر السلبية وضمان وصول المواد الغذائية إلى المستهلك بطريقة صحية وآمنة.

وأوضحت البلدية، أن الجولات أسفرت عن مصادرة وإتلاف 1290 كرتونًا من العصائر الفاسدة لسوء الحفظ والتخزين بحوش بكر، ومصادرة حوالى أكثر من نصف طن من الخضار والفواكه تم ضبطها من المباسط العشوائية المخالفة في حي النكاسة.

وفي السياق ذاته، ألزمت بلدية العمرة الفرعية مُلّاك المباني قيد الإنشاء بإزالة مخلفات البناء من الساحات المحيطة بها، وتوفير حاويات خاصة لجمع المخلفات وتنظيف المنطقة بالكامل، وشددت البلدية على ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات للمحافظة على البيئة العمرانية ومعالجة مظاهر التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري.