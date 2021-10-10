تقديراً لمساهمات "أبطال العطاء".. إطلاق جائزة وزير الصحة للتطوع الصحي

تعـد فرصـة للتعـرف علـى الآلاف مـن الأبطال والمنظمـات الذيــن ينفــذون مبــادرات

فتحت "جائزة وزير الصحة للتطوع الصحي" باب الترشح تثميناً وعرفاناً لكل الجهود التطوعية الصحية في المملكة، وتقديراً لمساهمات "أبطال العطاء" أفراداً ومنظمات.

وانطلقـت جائـزة وزيـر الصحـة للتطـوع الصحـي عـام 2018م؛ كإحـدى مبـادرات مركـز التطـوع الصحـي، التـي تعـد فرصـة للتعـرف علـى الآلاف مـن الأبطال والمنظمـات الذيــن ينفّــذون مبــادرات صحيــة تطوعيــة متميــزة فــي المملكــة العربيــة الســعودية.

وترشـح علـى مـدى الأعوام الفائتـة فـي دوراتها السـابقة عديـدٌ مـن المبـادرات التـي كانت لهـا مسـاهمة وإضافـة رائعـة فـي التنميـة الصحيـة.

وامتـداداً لمسـيرة النجـاح والعطــاء تســتمر الجائــزة فــي دورتهــا الثالثــة للعــام الحالــي 2021م، وبرعايــة من مجلـس الضمـان الصحـي؛ حيـث تأتـي الجائـزة اعترافـاً وامتنانـاً مـن الـوزارة لـكل الجهـود التطوعيـة التـي تسـهم فـي تطويـر الخدمـات الصحيـة والعلاجية للمواطنيـن والمقيميـن علــى أرض المملكــة العربيــة الســعودية.

كمــا تمنــح الجائــزة للمتطوعيــن والجهات الصحية المجــال وفــق مبــدأ التنافــس الشــريف فــي إيجاد الأفكار الإبداعية وإتاحــة الفرصــة للريادييــن بطــرح أفكارهـم بمـا يتوافـق مـع أهـداف الجائـزة.

وتهدف الجائزة إلى دعم وتحفيز الأعمال التطوعية الفردية والمؤسسية، ونشر وتعزيز ثقافة التطوع الصحي، وإبراز الجهود المؤثرة في تحسين خدمات الرعاية الصحية، وتسليط الضوء على خدمات المتطوعين التي تشارك في تحسين الرعاية الصحية، والمساهمة في تحسين جودة الأعمال الصحية التطوعية.

للترشح عبر الرابط: https://www.moh.gov.sa