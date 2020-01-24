"التويجري" من منتدى دافوس: هذه أولويات السعودية في رئاستها مجموعة الـ20

اجتمع مع عديد من رجال السياسة والأعمال لتعزيز الفرص وأكد تحرك "عجلة النمو"

شارك وزير الاقتصاد والتخطيط محمد بن مزيد التويجري ضمن وفد المملكة العربية السعودية المشارك في المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي عُقد في مدينة دافوس السويسرية، خلال الفترة من 21 إلى 24 يناير 2020م، تحت عنوان "من أجل عالم متماسك ومستدام".

وضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي، شارك وزير الاقتصاد والتخطيط بجلسة حوارية بعنوان "النظرة الاستراتيجية للأسواق الناشئة"، مبيناً خلالها أن المملكة تسير بمرحلة مختلفة، مرحلة التطوير والتغيير والتزام القادة، وأن إفساح المجال لبعض القطاعات الجديدة في المملكة مثل السياحة والثقافة والرياضة فعال ومحرك لعجلة النمو.

وقد شارك وفد المملكة العربية السعودية خلال فعاليات اليوم الثالث لمنتدى الاقتصادي العالمي، في جلسة حوارية بعنوان "أولويات القمة العشرين"؛ ذكر خلالها الأولويات الاستراتيجية للمملكة في رئاستها لمجموعة العشرين.

وقال وزير الاقتصاد والتخطيط خلال الجلسة: "فخورون برئاسة المملكة لمجموعة العشرين لعام 2020، ونسعى من خلالها إلى تمكين التنمية المستدامة من خلال الأهداف التي رسمتها المملكة لرئاسة مجموعة العشرين، وسوف تدعم بشكل مباشر خطة التنمية المستدامة في رؤية المملكة 2030".

وأضاف: "أحد أهم أولوياتنا هو أن نكون مبادرين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأن يكون لدينا دائمًا خطط عملية لحل التحديات التي تواجه تحقيق هذه الأهداف، منوهاً بأننا نؤمن أنّ النجاح في تحقيق التنمية المستدامة الشاملة هو حجر الزاوية في استقرار الاقتصاد العالمي ورفاهية المجتمعات البشرية".

وعلى هامش اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي، اجتمع وزير الاقتصاد والتخطيط مع العديد من رجال السياسة والأعمال؛ سعياً لتعزيز الفرص الاقتصادية بين المملكة ودول العالم؛ ومنهم وزير الدولة لشؤون الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني كاجيمايا هيروشي؛ حيث ناقشا أعمال المجموعة المشتركة للرؤية السعودية اليابانية 2030, كما التقى أمين عام منظمة التعاون الاقتصادي آنجل جوريا، وجرى خلاله مناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك ورئاسة المملكة لقمة العشرين هذا العام.

واجتمع وزير الاقتصاد والتخطيط برئيس مجلس إدارة التنمية الاقتصادية بجمهورية سنغافورة، الدكتور بيه سوان جين، تناولا خلال الاجتماع التطور اللوجيستي لدى جمهورية سنغافورة والمدن الذكية، وفرص التعاون بين البلدين، كما بحث مع رئيس مجلس إدارة مجموعة أتش أس بي سي القابضة مارك تاكر؛ أبرز التعاون الاقتصادي بين المملكة والمجموعة.

وتطرق ووزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان خلال لقائهما برئيس التنفيذي لبنك سوسيتيه جنرال فريديريك أوديا، إلى العديد من فرص الاستثمار المشتركة، وتناولا خلال لقائهما مع الرئيس التنفيذي لمجموعة بلاك روك لاري فنك، أبرز الأعمال الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك.

وتباحث وزير الاقتصاد والتخطيط مع رئيسة حلول القطاع العام فيرونيكا سكوتي بمجموعة سويس ري السويسرية، حول الابتكارات والسياسات في مجالات استدامة الأعمال في قطاعات الأعمال والخدمات، واستعرض معاليه خلال الاجتماع خبرات المملكة في الحج والعمرة.

والتقى الوزير التويجري ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، برئيس التنفيذي لمجموعة ميرك الألمانية ستيفان أوشمان، وتمحور الاجتماع حول الفرص الواعدة والشراكات الصناعية والاقتصادية مع المملكة.