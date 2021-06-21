"ابن حثلين": تخصيص 22 يونيو من كل عام يومًا عالميًّا للإبل

أعلن مؤسس ورئيس المنظمة الدولية للإبل فهد بن فلاح بن حثلين تخصيص يوم عالمي للإبل (22 يونيو) من كل عام للتذكير بالإرث الكبير للإبل.

وقال "ابن حثلين" في تغريدة له على "تويتر": "دعمنا في المنظمة تخصيص يوم عالمي للإبل (22 يونيو) من كل عام للتذكير بالإرث الكبير للإبل".

وأضاف: "نستضيف الدكتور عبدالرازق ككر، مؤسس ‫اليوم العالمي للإبل، في محاضرة للتحدث عن أهمية هذا اليوم لدعم فعاليات وأنشطة الإبل في العالم".