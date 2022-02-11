بالصور.. مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع مساعدات إنسانية متنوعة في محافظة بلخ الأفغانية

مساعدات إيوائية للنازحين في الساحل الغربي باليمن

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع المساعدات الغذائية والإيوائية للأسر الأكثر احتياجًا في أفغانستان الشقيقة.

ووزع المركز أمس مساعدات إنسانية متنوعة شملت 1.600 سلة غذائية، و3.600 كيس دقيق، و800 حقيبة شتوية، و1.600 بطانية، وذلك في محافظة بلخ، استفاد منها 800 أسرة.

وتأتي المساعدات ضمن الجسر البري الإغاثي السعودي الذي سيّره المركز لإغاثة الشعب الأفغاني الشقيق.

مساعدات إيوائية للنازحين في الساحل الغربي باليمن

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس مواد إيوائية للنازحين في الساحل الغربي باليمن، شملت 100 خيمة و100 حقيبة إيوائية تتضمن أدوات المعيشة اللازمة في مواقع النزوح، استفاد منها 600 فرد من النازحين والمتضررين.

وتأتي هذه المساعدات في إطار المشاريع التي تقدمها المملكة ممثلة في المركز للشعب اليمني الشقيق للتخفيف من معاناتهم جراء الأزمة الإنسانية الراهنة.