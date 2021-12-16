البرنامج السعودي لإعمار اليمن يُطلع بعثة المنتخب اليمني للناشئين على جهوده التنموية

وزير الشباب نوه بالدعم اللامحدود والمستمر من السعودية قيادةً وشعبًا لأشقائهم اليمنيين

أَطلع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، اليوم، بعثة المنتخب اليمني للناشئين، على الجهود السعودية التنموية في اليمن، وذلك خلال زيارة البعثة لمقر البرنامج بمدينة الرياض، بحضور وزير الشباب والرياضة اليمني نايف البكري، والمشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد بن سعيد آل جابر, كما احتفى البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ببعثة المنتخب اليمني للناشئين بمناسبة تتويجه بطلاً بكأس غرب آسيا للناشئين.



ورفع وزير الشباب والرياضة اليمني نايف البكري شكره إلى حكومة المملكة العربية السعودية قيادةً وشعبًا، مشيدًا بدعم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن عبر مشروعاته ومبادراته التنموية، ومنوهًا بالدعم اللامحدود والمستمر من المملكة العربية السعودية لأشقائهم في اليمن.



وهنأ السفير آل جابر المنتخب اليمني للناشئين بمناسبة تتويجه بكأس بطولة غرب آسيا للناشئين، معبرًا عن سعادته بهذا الإنجاز الذي يسجّل لليمن والكرة العربية، موضحًا أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يعمل في جميع القطاعات لدعم الحكومة اليمنية والشعب اليمني الشقيق.



وأكد أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يعمل مع الحكومة اليمنية على العديد من المشروعات والمبادرات التنموية المختلفة التي بلغت 204 مشروعات ومبادرات تنموية، منها المبادرات الرياضية سواء كانت عبر مشروعات إعادة تأهيل المؤسسات الرياضية مثل مشروع إعادة تأهيل صالة الشهيد علي أسعد مثنى الرياضية في محافظة عدن، وكذلك المشروعات التعليمية التي تحوي 23 ملعبًا لكرة السلة والطائرة في مختلف المحافظات اليمنية وغيرها من الأنشطة والمبادرات الرياضية.



ويعمل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بالتعاون مع الحكومة اليمنية والمعنيين في المجال الرياضي لرفع قدرات المؤسسات الرياضية اليمنية ودعم الرياضة والرياضيين بمشروعات ومبادرات تلبي احتياج الشباب والرياضة.



ويعد مشروع إعادة تأهيل صالة الشهيد علي أسعد مثنى الرياضية في محافظة عدن باكورة مشروعات البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، تمكينًا للشباب ودعمًا لمختلف الأنشطة الرياضية، محققًا استفادة 3،650 مستفيدًا في عدن، وإدراكًا من البرنامج للأثر الرياضي الذي يعزز الاندماج المجتمعي ويرفع من مستوى اللياقة البدنية، ويُسهم في تحقيق التقدم الاجتماعي في اليمن ومختلف المحافظات, كما تعد مبادرة تكريم المنتخب اليمني ضمن دعم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن الذي قدّم 204 مشروعات ومبادرات تنموية نفذها في مختلف المحافظات اليمنية خدمة للأشقاء اليمنيين في 7 قطاعات أساسية، وهي: التعليم، والصحة، والمياه، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى البرامج التنموية.