"مانجا للإنتاج" تبثّ مسلسل الأنيمي السعودي "أساطير في قادم الزمان" في اليابان

بالتعاون مع مجموعة "سوميتومو"

أعلنت اليوم شركة "مانجا للإنتاج" السعودية التابعة لمؤسسة محمد بن سلمان الخيرية، مسك الخيرية عن توقيع مذكرة تفاهم مع مجموعة "سوميتومو"؛ لبثّ مسلسل الأنيمي السعودي "أساطير في قادم الزمان" عبر محطات "جاي-كوم" اليابانية التابعة للمجموعة.

وقد جرى التوقيع إلكترونياً عن بُعد بحضور ممثّلين من الشركتين في الرياض وطوكيو، وسيبدأ بثّ المسلسل إلى الجمهور الياباني في يوم السبت القادم 4 أبريل 2020.

من ناحية أخرى، ستتولى شركة "أسميك آيس" التابعة لمجموعة "سوميتومو" بموجب الاتفاقية الجديدة توزيع المسلسل المحلي في اليابان والعالم كلّه ليتاح للمشاهدين المهتمين بهذا النوع من الأعمال التلفزيونية متابعة المسلسل المشوّق والاطلاع على ثقافة الجزيرة العربية وقصصها التراثية الغنية.

وتعليقاً على توقيع المذكرة، قال الرئيس التنفيذي لشركة "مانجا للإنتاج "الدكتور عصام بخاري: "يسعدنا التعاون مع مجموعة سوميتومو اليابانية العريقة؛ بهدف تصدير الثقافة والإبداع السعودي إلى اليابان والعالم، عبر تسليط الضوء على تراثنا وقصصنا السعودية والعربية، خاصة وأن الإنتاج تم بأيدي مواهب سعودية بالتعاون مع الخبرات اليابانية العريقة في مجال صناعة الرسوم المتحركة."

ويُعدّ مسلسل "أساطير في قادِم الزمان" السعودي بأسلوب الرسومات اليابانية "أنمي" الأول سعودياً الذي يتم إنتاجه بالتعاون مع استوديو "توئي أنيميشن" الذي يُعتبر من أعرق الاستديوهات اليابانية وأكثرها شهرة. وتدور أحداث المسلسل المُكوّن من 13 حلقة في المستقبل في المملكة العربية السعودية، حيث يُقدّم أجمل وأروع الحكايات التراثية السعودية ومن الجزيرة العربية التي تناقلها الناس منذ القدم، والتي ترويها الجدة "أسماء" لأحفادها وقطهم الآلي "أنيس" مُقدّمة لهم النصائح وحِكَم الماضي في شكل أحداث ومحطات زمنية. ويُعتبر المسلسل نافذة على التاريخ يربط أطفالنا بالقيم والأخلاق والعراقة العربية، ويُعرّف الأطفال على تقنيات المستقبل، ويحتفي باللغة العربية وجمال ألحانها بمحتوى إبداعي مُلهم وبدأ بثه من يناير لهذا العام على محطات مجموعة أم بي سي في العالم العربي والولايات المتحدة الأمريكية.

ومن جهته، قال مدير سوميتومو العربية إيشيهارا جونيا: "نحن سعداء بدخولنا في هذه الشراكة مع مانجا للإنتاج السعودية حيث نتطلّع لإرساء أسس علاقة تزخر بالتعاون في المرحلة المقبلة. الجمهور الياباني توّاق للاستكشاف ويعشق الاطلاع على ثقافات جديدة، ويعتبر المسلسل السعودي الجديد الذي سيبدأ بثه على قنواتنا فرصة ممتازة لإضفاء تنوّع إلى شبكة برامجنا ولتوسيع آفاق المشاهدين في اليابان والعالم بحيث يتاح لهم التعرّف على ثقافة عربية جديدة ربما لا يعرفون الكثير عنها وذلك في إطار محتوى تثقيفي وترفيهي جاذب."

الجدير بالذكر أن مانجا للإنتاج سبق لها بث عمل الأنيميشن (كنز الحطاب) في عام 2018م على خمس محطات يابانية كأول عمل رسوم متحركة سعودي وعربي يتم عرضه على شاشات التلفاز في اليابان ولاقى العمل أصداء إيجابية من الجمهور والإعلام الياباني.