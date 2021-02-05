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تشمل عدة محافظات حتى الـ 8 مساءً

"الأرصاد" تنبّه لأمطار ورياح على الباحة

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نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم من أمطار رعدية على منطقة الباحة, مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وتدني في مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة, ومحافظات الحجرة, والعقيق, والقرى, والمخواة, والمندق, وبلجرشي, وبني حسن, وغامد الزناد, وقلوة والأجزاء المجاورة لها.