"الأرصاد" تنبّه لأمطار ورياح على الباحة

تشمل عدة محافظات حتى الـ 8 مساءً

نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم من أمطار رعدية على منطقة الباحة, مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وتدني في مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة, ومحافظات الحجرة, والعقيق, والقرى, والمخواة, والمندق, وبلجرشي, وبني حسن, وغامد الزناد, وقلوة والأجزاء المجاورة لها.

المركز الوطني للأرصاد أمطار رعدية الباحة

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05 فبراير 2021 - 23 جمادى الآخر 1442 02:17 PM

تشمل عدة محافظات حتى الـ 8 مساءً

"الأرصاد" تنبّه لأمطار ورياح على الباحة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الباحة

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نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم من أمطار رعدية على منطقة الباحة, مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وتدني في مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة, ومحافظات الحجرة, والعقيق, والقرى, والمخواة, والمندق, وبلجرشي, وبني حسن, وغامد الزناد, وقلوة والأجزاء المجاورة لها.

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