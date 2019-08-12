"تحالف دعم الشرعية في اليمن": إطلاق المليشيا الحوثية الإرهابية صاروخَيْن باليستيَّيْن

استهدفت الأعيان المدنية.. وسقطا داخل محافظة "حجة"

إلحاقًا للبيان الصادر من قيادة القوات المشتركة للتحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" بتاريخ (8 أغسطس 2019م) عن استمرار إطلاق الميليشيا الحوثية للصواريخ الباليستية باستخدام الأعيان المدنية، ومنها الصاروخ الباليستي الذي تم إطلاقه من جامعة الإيمان (20 يونيو 2019م) بصنعاء وسقط في محافظة (الجوف)، والصاروخ الباليستي الذي تم إطلاقه من (سوق الربوع) (7 أغسطس 2019م) بمحافظة (حجة) وسقط داخل المحافظة، فقد صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، بأن الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران أطلقت مساء أول أمس (السبت 10 أغسطس 2019م) صاروخين باليستيين من محافظة (عمران/مديرية حرف سفيان) باستخدام الأعيان المدنية لمكان الإطلاق وسقطت بعد إطلاقها داخل الأراضي اليمنية في محافظة (حجة/مديرية حيران).

وأوضح العقيد المالكي، استمرار الميليشيا الحوثية بانتهاكها للقانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ الباليستية وسقوطها عشوائيًا على المدنيين وكذلك التجمعات السكانية التي تهدد حياة العشرات من المدنيين.

وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات الباليستية لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الإقليمي والدولي.