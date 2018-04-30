في ليلة تكريمه.. "البازعي": المرحلة تتطلب إسهاماً ثقافياً عربياً في المُنتج العالمي

خلال أمسية تكريمية أقامها الصالون الثقافي لجناح المملكة بمعرض أبوظبي للكتاب

أقام الصالون الثقافي لجناح المملكة العربية السعودية بمعرض أبوظبي الدولي للكتاب، أمسية تكريمية للمفكر والناقد السعودي الدكتور سعد البازعي بعنوان "سعد البازعي.. شرفات فكرية وثقافية" مسيرة وتكريم.

وبدأ اللقاء بتقديم لمدير الشؤون الثقافية والمشرف على الجناح السعودي الدكتور محمد المسعودي قائلاً: "لأكثر من أربعين عاماً بالعطاء والسخاء والولاء للوطن والفكر والثقافة والأدب والعمل الأكاديمي والشوري المؤسسي ومعادلة لا حدود لها، حقق فيها سعد بن عبد الرحمن البازعي الناقد والمفكر السعودي خطى فكرية ومسيرة ثقافية نوعية وكمية طرزها بجهود بحثية ملموسة في كافة المجالات العلمية والأدبية لتلامس الإنجازات والمخرجات المتواترة، بل كثير من التغييرات والتحولات والتحديات التي تقتضيها المرحلة وما قبلها وما بعدها، حتى غدا وشماً سعودياً على خارطة وطن".

وتحدث الكاتب والناقد والمفكر "سعد البازعي" في المحاضرة عن الكثير من مراحل أيام الطفولة والقراءة والتأليف وتوقف عند ذكرياته، وقال: "رحلة الثقافة رحلة طويلة يعرفها الأصدقاء ممن ألفوا وكتبوا، بالنسبة لي كان يمكن أن يكون الحديث حول التأليف والكتابة فهو ما يجمعنا الآن في معرض الكتاب وهو المدخل ومدار الحديث، ذات مرة عندما سُئلت عن رحلتي في القراءة ذكرت تأثير التربية في تكوين شخصية الإنسان ولذلك من لاحظ بعض الكتب التي صدرت لي أنَ فيها الكثير من الإهداءات لأناس لهم الفضل في توجيهي بالشكل الذي وضعني على هذا المسار، عندما كنت في الثالثة الابتدائية كنت ألعب مع أخت لي تصغرني بسنة، فقال لي أخي الأكبر وكان يجلس مع والدتي: لماذا لا تكون لديك "مكتبة"؟، كلمة مكتبة بالنسبة لي جديدة فأنا طفل صغير، فأحضرت صندوقاً صغيراً وبدأت أضع دفاتري فيه، فاكتشفت أنه شيء مميز، ولكن فكرة المكتبة ولدت في تلك اللحظة ولم تفارقني حتى هذه اللحظة".

وفي إجابة عن سؤال: هل يمكن للنقاد الكبار أن يقدموا لنا نظرية نقدية عربية حداثية تستمد مرجعيتها من ثقافتنا ورؤيتنا وواقعنا؟، قال "البازعي": مرحلة التمثل هي مرحلة استيعاب وهي مرحلة ينبغي أن تتلوها مرحلة إبداع وفي زعمي أن هذا الإبداع ليس رائداً، فهناك جهود نقدية عربية تسير في هذا الاتجاه، أنا لا أرمي أن يكون هناك نظرية نقدية عربية بهذا المسمى لأنه حتى النظريات في الغرب أو غيره ليس نظرية أمريكية أو فرنسية بل اسمها النظرية البنيوية أو النظرية التاريخية فالنظريات تكون بأسماء الموضوع الذي تعنى به النظرية وليس اسم البلد أو الثقافة التي تنتمي إليه، وإن كانت أحياناً تُنسب إلى بلدٍ ما بحكم أنها أنتجت في هذه البلد وليس بحكم الموضوع.

وأضاف: "نحتاج إلى إسهام ثقافي عربي في المنتج العالمي، وأن يكون للثقافة العربية حضورها في إثراء الفكر والثقافة والأدب وجميع جوانب الحضارة الإنسانية، فهناك من أسهم وهناك من يسهم الآن، ولكن المرحلة تتطلب وقتاً لأننا نعاني من تدفق ما يأتي من الآخر وهو كثير وكثيف، وليس لوحدنا في هذه المعمعة، هناك ثقافات إنسانية كثيرة تعاني نفس ما نعاني أي أننا كلما أردنا أن نضيف جاء جديد وهذه العولمة تغمرنا باستمرار وهذا تحدٍ كبير، ولذلك فالجهود يجب أن تعي هذا التحدي".

وفي نهاية الأمسية شكر الدكتور "سعد البازعي" الملحقية الثقافية السعودية لسفارة خادم الحرمين الشريفين بالإمارات على هذا التكريم واللفتة الغالية على نفسه من جهةٍ حكومية خارج الوطن، وعدَ التكريم تكريماً للثقافة السعودية التي تمثلها الملحقية.

وقام مدير الشؤون الثقافية، المشرف على الجناح السعودي الدكتور محمد المسعودي نيابةً عن الملحق الثقافي المكلف، سلطان العتيبي، وزملائه في الملحقية الثقافية بتكريم الدكتور سعد البازعي بحضور عدد كبير من المثقفين والأكاديميين والزوار.