أكثر من 900 ألف طالب وطالبة يؤدون اختبارات منتصف العام بالرياض

استعدادات متكاملة وجولات تفقدية لتهيئة الأجواء وتسخير الإمكانات لراحة الطلاب

أدّى 923271 طالباً وطالبة في الرياض، صباح اليوم الأحد، اختبارات الفصل الدراسي الأول، وسط اكتمال الاستعدادات من جانب الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة التي سخرت إمكاناتها المادية والبشرية كافة؛ لتهيئة الأجواء المناسبة لأداء الطلاب والطالبات اختباراتهم .

ويشهد هذا العام عودة الاختبارات التحريرية في المدارس الابتدائية للصفوف من الثالث حتى السادس الابتدائي، فيما استمر نظام التقويم المستمر للصفين الأول والثاني.

وقام وكيل وزارة التعليم للتعليم العام الدكتور محمد بن سعود المقبل؛ ومدير عام تعليم الرياض حمد بن ناصر الوهيبي؛ بجولة تفقدية لمدارس الرياض، شملت مدرسة زيد بن عمرو الابتدائية ويحيى بن معين المتوسطة، اطلعا خلالها على سير الاختبارات واطمأنا على إجراءات واستعدادات المدارس خلالها.

وتفقد كذلك كل من مساعد المدير العام للتعليم للشؤون التعليمية عبدالله الغنام "بنين"، ومساعد المدير العام للشؤون المدرسية الدكتور حمدان العمري؛ ومساعد المدير العام للشؤون التعليمية "بنات" فتح العرفج؛ سير الاختبارات في عدد من المدارس التابعة للإدارة.

وكان "تعليم الرياض" قد وجّه الإدارات ومكاتب التعليم كافة بأهمية توفير الأجواء المناسبة للطلاب والطالبات، فيما دعا أولياء الأمور والأسر كافة، إلى متابعة أبنائهم خلال هذه الفترة ومعرفة أوقات خروجهم من الاختبار ومتابعة عودتهم للمنازل.

وتمنى المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي؛ التوفيق وتحقيق الأمنيات لكل الطلاب والطالبات، مؤكداً أن الإدارة أتمت استعداداتها لضمان سير الاختبارات في جو محفّز وحيوي.

وأوضح مساعد المدير العام للشؤون التعليمية عبدالله بن سعد الغنام؛ أن اختبارات الفصل الدراسي الأول ستبدأ عند الساعة السابعة والنصف صباحاً للمدارس النهارية، و3:30 عصراً للمدارس الليلية على أن تكون الاستراحة بين الفترتين 30 دقيقة لجميع المراحل، بينما تبدأ الفترة الثانية للمدارس الليلية الساعة السادسة مساءً.

وأكّد الغنام؛ أهمية التقيّد بالتعليمات والقواعد والضوابط المنظمة للاختبارات واللوائح التقويمية ومراعاة ما ورد فيها واعتماد تطبيقها من الجميع.

النقل والتغذية المدرسية

وخاطبت الإدارة العام للتعليم بمنطقة الرياض مشغلي المقاصف المدرسية ومتعهدي النقل بأهمية الإعداد الجيد والمسبق لأعمال التغذية المدرسية والنقل قبل بدء الاختبارات.

وأكد مساعد المدير العام للشئون المدرسية الدكتور حمدان بن مانع العمري؛ أن الإدارة طالبت المدارس بضرورة تهيئة المقاصف المدرسية ومتابعة نظافتها وتنظيمها وترتيبها وتهيئة البيئة المناسبة لإفطار الطلاب والطالبات ومراعاة أن تكون الأسعار مناسبة وفي متناول الجميع ومطابقة لأسعار السوق.

وأشار العمري؛ إلى أنه تمت مخاطبة قادة وقائدات المدارس بأهمية كفاية البائعين والبائعات في المقاصف وتمّ التأكيد على تطبيق الاشتراطات الصحية والالتزام بمواعيد إحضار المواد الغذائية على أن يُفتح المقصف طيلة اليوم الدراسي.

وفيما يخص النقل المدرسي أوضح العمري؛ أنه تم التنسيق مع متعهدي النقل العام ومتعهدي نقل التربية الخاصة ومتعهدي نقل طلاب الإعاقة الحركية وعلى سائقي الحافلات أهمية إحضار الطلاب والطالبات قبل بدء الاختبارات بوقت كافٍ والالتزام بنقلهم لمنازلهم وفقاً لمواعيد الخروج المقررة في فترة الاختبارات، وعلى المرافق والمرافقة متابعة طلاب وطالبات التربية الخاصة أثناء الصعود والنزول من الحافلة وفي داخلها.

وذكرت مديرة إدارة خدمات الطلاب البندري القريني؛ أنه فيما يخص تغذية معاهد التربية الخاصة "بنين وبنات"، ألزمت الإدارة المتعهدين بوجوب تطبيق الاشتراطات الصحية حسب ما ورد في العقد وعليهم التقيد بتسليم قائد وقائدة المعهد كشف تسليم الوجبات يومياً وبجدول الوجبات الخفيفة بحسب الأيام والأصناف.

تهيئة الأجواء ومتابعة الأبناء

من جهتها، أكدت المساعدة للمدير العام للشؤون التعليمية فتح العرفج؛ اكتمال الاستعدادات في مدارس البنات كافة من جميع النواحي، موجهة كلمة لأبنائها الطلاب والطالبات.

أشارت العرفج؛ خلال كلمتها، إلى أهمية بذل الجهد خلال الفترة القادمة لجني ثمار الجد والاجتهاد طيلة العام الدراسي، مطالبة في الوقت ذاته أولياء الأمور والأمهات بتهيئة الأجواء المناسبة للطلاب والطالبات داخل المنازل ومتابعتهم خارجها لأداء اختباراتهم في أجواء مطمئنة ومريحة تنعكس إيجاباً على أدائهم داخل قاعات الاختبار.

لوائح وأنظمة الاختبارات

وكانت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض قد أصدرت تعليمات الاختبارات واللوائح التقويمية وأكدت أهمية تقيد مكاتب التعليم والمدارس الحكومية والأهلية باللوائح والأنظمة والانتهاء من جميع مواد التقويم المستمر في الصف الأول والثاني الابتدائي وبقية مواد التقويم المستمر في جميع صفوف المرحلة الابتدائية من الصف الثالث حتى السادس، ورصدها في نظام نور قبل نهاية دوام الأربعاء 21 ربيع الآخر 1441 هـ.

ودعا مدير إدارة الاختبارات والقبول بتعليم الرياض أيمن الركبان؛ قادة المدارس والمعلمين كافة، إلى الاطلاع على الأدلة والآليات واللوائح المعنية بأنظمة وقواعد الاختبارات والتقويم المستمر, واعتماد قوائم الأهداف وجداول المواصفات والنماذج الإرشادية للمواد.

وبيّن الركبان؛ أن اللائحة نصت على عدم طي قيد أي طالب أو طالبة في المرحلة الابتدائية بسبب انقطاع أو تغيب عن الدراسة لعذر مقبول لدى إدارة المدرسة، ويرصد "غائب" أو "غائبة".

من جهتها، أشارت مدير إدارة الاختبارات والقبول هدى الدوسري؛ إلى أهمية عدم حرمان أي طالب أو طالبة من دخول الاختبارات التحريرية إلا بصدور قرار حرمان من مدير عام التعليم، وإذا حضر الطلاب أو الطالبات المنقطعون عن الدراسة خلال الفصل الدراسي للاختبارات التحريرية فيتم التعامل معهم وفق دليل نظم وإجراءات الاختبارات، أما الحرمان في مدارس المقررات فيتم تطبيق ما ورد في دليل التعليم الثانوي لنظام المقررات؛ موضحة أنه يجب على قادة المدارس التأكد من اعتماد نتيجة الطلاب والطالبات في الفصل الأول لجميع الصفوف والفصول في نظام نور، لتظهر النتائج في حساب أولياء الأمور.

ولفتت الدوسري إلى أن آخر موعد لإغلاق الدرجات سيكون بنهاية دوام الأربعاء 6 جمادى الأولى 1441 هـ، وتسليم التقارير للطلاب والطالبات والاستعلام عن النتائج.