الطائف.. مجمع الملك فيصل يطلع المرضى وذويهم على مشاريع التحسين

ضمن خطط مسبقة بهدف الاستفادة من جميع ملاحظاتهم واقتراحاتهم

بعد الانقطاع بسبب جائحة كورونا، أشركت لجنة تجربة المريض بمجمع الملك فيصل الطبي، المرضى وذويهم، برحلة داخل جميع أقسام المجمع عبر برنامج زووم، وأطلعتهم على جميع مشاريع التحسين وآخر التطورات.

يأتي ذلك ضمن خطط مسبقة يقوم فيها الرؤساء ومديرو الادارات بالمجمع بإشراك المستفيد في تحسين التجارب والاستفادة من جميع ملاحظاتهم واقتراحاتهم بصفةٍ شهرية.

كما شمل اللقاء مجموعة من تعاملات المريض مع نظام الرعاية الصحية، بما في ذلك خدمة الرعاية المقدمة من مقدمي الرعاية الصحية بدءاً من مستوى تواصل الممرضين والأطباء مع المرضى، ومدى استجابة موظفي المستشفى لاحتياجات المرضى، وانتهاءً بتقديم معلومات أساسية للمريض عند خروجه من المستشفى ومدى فهمه نوع الرعاية التي يحتاج إليها بعد مغادرته المستشفى.