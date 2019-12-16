تنبيهان متقدمان لمكة والشرقية .. حالة أمطار غزيرة تتواصل لـ 11 مساءً

مع رياح سطحية نشطة تؤدي إلى تدني الرؤية مع تساقط البَرَد والسيول

واصلت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاتها وأصدرت ظهر اليوم تنبيهين متقدمين للشرقية ومكة المكرّمة، الأول عن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني الرؤية مع تساقط البَرَد والسيول، على عددٍ من محافظات المنطقة الشرقية ومدنها حتى العاشرة مساء اليوم الإثنين.

وشمل التنبيه "الأحساء، الجبيل، الخُبر، الخفجي، الدمام، القطيف، النعيرية، بقيق، حفر الباطن، ورأس تنورة" بدأ من الساعة 23:05 مساءً.

كما أصدرت "الأرصاد"، تنبيهاً متقدماً عن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني الرؤية مع تساقط البَرَد والسيول، على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرّمة ومدنها حتى العاشرة مساء اليوم الإثنين.

وشمل التنبيه "أضم، الخرمة، الطائف، العرضيات، القنفذة، الليث، المويه، تربة، رنية وميسان"، وبدأ من الساعة 23:00 صباح اليوم.