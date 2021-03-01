ترقية "القحطاني" لرتبة عقيد

صدر الأمر السامي الكريم بترقية بندر بن حسين بن مسفر آل جبر القحطاني، أحد منسوبي قوة أمن الطرق بمنطقة عسير إلى رتبة "عقيد".

وعبّر "القحطاني" عن شكره وتقديره لولاة الأمر على الثقة الغالية، مؤكدًا أن هذه الترقية ستكون حافزًا له لبذل المزيد من العطاء والتفاني، في خدمة الدين ثم المليك والوطن.

وتهنئ "سبق" العقيد بندر القحطاني، وتتمنى له التوفيق الدائم.