كورونا.. ليبيا تعلن عدم تسجيل إصابات جديدة بالفيروس اليوم

عقب فحص 47 عينة أظهرت نتائجها السلبية خلوها من الإصابة

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا عن نتائج تحاليل 47 عينة اليوم.

ولفت المركز في بيان اليوم النظر إلى أن المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز تسلم اليوم 47 عينة للكشف عن فيروس كورونا المستجد.

وبحسب البيان عقب الفحص المختبري تبين أن نتائج الفحص سلبية وخالية من فيروس كورونا.