كورونا.. ليبيا تعلن عدم تسجيل إصابات جديدة بالفيروس اليوم

عقب فحص 47 عينة أظهرت نتائجها السلبية خلوها من الإصابة

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا عن نتائج تحاليل 47 عينة اليوم.
ولفت المركز في بيان اليوم النظر إلى أن المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز تسلم اليوم 47 عينة للكشف عن فيروس كورونا المستجد.
وبحسب البيان عقب الفحص المختبري تبين أن نتائج الفحص سلبية وخالية من فيروس كورونا.

ليبيا فيروس كورونا الجديد

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03 مايو 2020 - 10 رمضان 1441 08:15 PM

عقب فحص 47 عينة أظهرت نتائجها السلبية خلوها من الإصابة

كورونا.. ليبيا تعلن عدم تسجيل إصابات جديدة بالفيروس اليوم

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا عن نتائج تحاليل 47 عينة اليوم.
ولفت المركز في بيان اليوم النظر إلى أن المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز تسلم اليوم 47 عينة للكشف عن فيروس كورونا المستجد.
وبحسب البيان عقب الفحص المختبري تبين أن نتائج الفحص سلبية وخالية من فيروس كورونا.

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