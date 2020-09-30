تحديث "خرائط جوجل" يقدم ميزات لعدد محدود من المستخدمين

طرحت شركة "جوجل" الأمريكية تحديثًا لتطبيقها "خرائط جوجل"، الذي يقدم ميزات استثنائية لعدد محدود من المستخدمين.

وأشار تقرير منشور عبر موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، إلى أن "جوجل" بدأت في طرح تحديث يقدم "الوضع الداكن" لتطبيق "جوجل مابس"، وبعض مستخدمي نظام تشغيل "أندرويد".

ويعمل وضع "جوجل مابس" الداكن على بعض الهواتف العاملة بنظام تشغيل "أندوريد 11".

يبدو أن التغيير يتم طرحه تدريجيًّا على جانب الخادم؛ نظرًا لأن التحديث إلى أحدث إصدار من خرائط جوجل لا يكفي لرؤية الخيار يظهر في قائمة إعدادات التطبيق.

وسيسمح لك التحديث الجديد بإعداد المظهر في التطبيق؛ بفرض المظهر الداكن إلى أجل غير مسمى، أو مطابقة إعداد سمة النظام العام بهاتف "أندرويد".

ويتوافق أيضًا هذا التحديث مع هواتف "وان بلس 8 برو" العاملة بنظام تشغيل "أوكسجين أو إس 11 أوبين بيتا 2".