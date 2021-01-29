البنتاغون: تطعيم 40 سجيناً من معتقلي سجن غوانتانامو بلقاحات ضدّ كورونا

قالت مصادر إعلامية، إن البنتاغون يعتزم تطعيم 40 سجيناً من نزلاء سجن غوانتانامو، الأسبوع المقبل، بلقاحات ضدّ فيروس كورونا المستجد.

وطبقاً لقناة "فوكس نيوز"، أن المحامين الذين يدافعون عن 5 متهمين بالتورُّط في هجمات 11 سبتمبر 2001، تلقوا إشعاراً من المدّعي العام الأمريكي كلايتون تريفيت؛ بهذا الخصوص.

المحامون أشاروا إلى أن أحد المسؤولين بوزارة الدفاع الأمريكية، "وقّع مذكرة بخصوص نقل لقاحات ضدّ فيروس كورونا لتطعيم السجناء".

وستتم عملية التطعيم بشكل طوعي، رغم أن عدم تطعيم هؤلاء السجناء، يجعل من الصعب مواصلة المداولات القضائية المتعلقة بجرائم الحرب.. عملية تطعيم العاملين في السجن المذكور بلقاحات ضد كوفيد-19، بدأت في 8 يناير.