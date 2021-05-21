الأخضر السعودي لكرة الصالات يستهل مشواره بالبطولة العربية بفوز على جزر القمر

بنتيجة عريضة.. ضمن مباريات الجولة الأولى من المجموعة الثانية

استهل المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات مشواره في بطولة كأس العرب لكرة قدم الصالات بتحقيق فوز عريض بنتيجة 4-1 على نظيره منتخب جزر القمر، وذلك في اللقاء الذي أقيم على صالة حسن مصطفى الدولية بمدينة 6 أكتوبر المصرية، ضمن مباريات الجولة الأولى من المجموعة الثانية.



وسجّل أهداف الأخضر السعودي كل من عمر الدبل وصالح القرني ومعاذ العسيري ونواف عروان، بينما جاء هدف جزر القمر عن طريق أحمد صوادردين.



وانطلقت اليوم الجمعة مباريات الجولة الأولى من المجموعة الثانية لبطولة كأس العرب لكرة قدم الصالات المقامة في العاصمة المصرية القاهرة، وتستمر حتى 30 مايو الحالي.



وفي المباراة الثانية من المجموعة ذاتها حقق منتخب المغرب فوزًا بنتيجة 5-1 على نظيره الإماراتي، وسجّل له كل من سفيان بريط وأشرف سعود وعبداللطيف فاتي وسعد كنيه وإدريس رايس، بينما جاء هدف الإمارات عن طريق عبدالله الفلاسي.



وبتلك النتائج اعتلى منتخب المغرب صدارة المجموعة بـ3 نقاط، بفارق الأهداف عن نظيره السعودي الثاني، ثم جزر القمر والإمارات في المركزَيْن الثالث والرابع تواليًا.