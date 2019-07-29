مستشفى "أحد" بالمدينة ينقذ حاجاً سبعينياً من انسداد معوي وورم في المستقيم

فريق طبي بـ"الحناكية" يُنهي معاناة شاب في العقد الثاني من العمر

استقبلت طوارئ مستشفى أحد العام بالمدينة المنورة، حالة طارئة لحاج في العقد السابع من العمر، جراء معاناته من آلام في البطن وبعد الكشف عليه وإجراء الفحوص اللازمة، تبين وجود ورم في القولون والمستقيم وانسداد حاد في الأمعاء.

وقرر الأطباء إدخال المريض إلى غرفة العمليات وإجراء عملية عاجلة حسب الأعراف الطبية، وبعد تحسن الحالة الصحية للحاج تم السماح له بمغادرة المستشفى وهو في أتم الصحة والعافية، وفي كامل الاستعداد لأداء مناسك الحج.

كما نجح فريق طبي جراحي في مستشفى "الحناكية" العام بإنهاء معاناة شاب في العقد الثاني من العمر، أصيب بألم شديد في البطن نتيجة التهاب حاد في الزائدة الدودية، وتبين وجود الزائدة بموضع غير طبيعي أسفل الكبد، مع وجود التهاب بريتوني شديد مما عرض حياته للخطر.

وبعد إجراء الفحوص الطبية اللازمة للمريض تبين وجود كتلة أسفل الكبد، وعلى الفور قرر الفريق الطبي بقيادة استشاري الجراحة العامة، الدكتور مصطفي الصواف، إجراء عملية جراحية عاجله وتبين بعد إجراء العملية وجود انفجار بالزائدة الدودية وغرغرينه، وتم استئصال الزائدة وفك التصاقات الأمعاء وعمل غسيل بريتوني، واستغرقت مدة العملية ساعة كاملة تكللت بالنجاح.

كما تم نقل المريض من غرفة العمليات إلى قسم التنويم؛ لمتابعة حالته الصحية والاطمئنان عليه وتماثل المريض للشفاء وهو الان بصحة جيده وخرج من المستشفى.