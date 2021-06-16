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شملت الصرف للمساهمين في عدد من المساهمات

"تصفية" تعلن عن أبرز قرارات اجتماع اليوم

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كشفت لجنة المساهمات العقارية "تصفية"، اليوم الأربعاء، عن أبرز قرارات اجتماع اللجنة رقم 438 المنعقدة يوم الأربعاء 28/ 10/ 1442هـ الموافق 9/ 6/ 2021م.

وشملت القرارات الصادرة عن اللجنة: أولًا الصرف للمساهمين في المساهمات التالية: "مساهمة أرض طريق الدرعية، مساهمة طريق خريص (الخرينق)، مساهمة شمال دلة، مساهمة أرض الأمير محمد بن سعود، مساهمة حي العزيزية بمكة المكرمة، ومساهمة درة التخصصي. ثانيًا: مساهمات عثمان بن حسن: "إقامة دعوى ضد أحد من انتقلت إليه بعض عقارات المساهمات لمطالبته بثمنها". وثالثًا: مساهمة أرض الغربال: اعتماد التقرير المحاسبي.