تنبيه لـ"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتي الحناكية والمهد

تبدأ من 9 صباحًا حتى 6 مساء.. تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم الخميس بمنطقة المدينة المنورة، تضمنت نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية على محافظتي الحناكية والمهد.

وبيّنت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة السادسة مساء.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حالة الطقس

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19 نوفمبر 2020 - 4 ربيع الآخر 1442 08:47 AM

تبدأ من 9 صباحًا حتى 6 مساء.. تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية

تنبيه لـ"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتي الحناكية والمهد

وكالة الأنباء السعودية (واس)

المدينة المنورة

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أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم الخميس بمنطقة المدينة المنورة، تضمنت نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية على محافظتي الحناكية والمهد.

وبيّنت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة السادسة مساء.

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