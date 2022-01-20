"التجارة" تُشهِّر بمُصدري شيكات دون رصيد #حررته_فقيدني

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20 يناير 2022 - 17 جمادى الآخر 1443 03:53 PM

"التجارة" تُشهِّر بمُصدري شيكات دون رصيد #حررته_فقيدني

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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