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المركز وزّع أكثر من 25 طناً من السلال على متضرري فيضانات ولاية نهر النيل

"إغاثي الملك سلمان" يسلّم 46 طنًا من المساعدات الصحية والبيئية للسودان

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سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، شحنة مساعدات صحية وبيئية تزن أكثر من 46 طنًّا لجمهورية السودان، تشتمل على 232 مولدًا كهربائيًا لدعم المنشآت الصحية، وأدوية وأمصال طبية، وأجهزة رشّ مبيدات حشرية، وآلاف الناموسيات المشبعة وغيرها.



وجاء تسليم المساعدات في مطار الخرطوم الدولي بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر، وعدد من المسؤولين السودانيين، وفريق من مركز الملك سلمان للإغاثة.



وقدم وكيل الصحة الاتحادي المكلف الدكتور هيثم محمد إبراهيم شكره لحكومة المملكة العربية السعودية على وقوفها الدائم إلى جانب السودان.



وأكد أن هذه الشحنة امتداد لمساعدات سابقة قدمتها المملكة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة لدعم النظام الصحي ومكافحة فيروس كورونا في السودان، مثنيًا على الجهود المبذولة من المركز التي جعلته شامخًا في مجال العمل الإنساني.



وتأتي هذه المساعدات إنفاذًا للتوجيهات الكريمة من قيادة المملكة بالوقوف مع الشعب السوداني الشقيق في جميع الظروف والأوقات، تأكيدًا على عمق العلاقات الأخوية المتينة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين.



في سياق متصل، وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 25 طنًا و500 كيلو غرام من السلال الغذائية للمتضررين من الفيضانات والأسر المحتاجة في منطقة الباوقة، ودار مالي بمحلية بربر في ولاية نهر النيل بجمهورية السودان الشقيقة، استفاد منها 4,700 فرد.



يأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية المقدمة من المملكة ممثلةً بالمركز لدعم الأمن الغذائي للشعب السوداني الشقيق.