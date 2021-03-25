تحضيرًا لمواجهة ليبيريا .. الأخضر الأولمبي يرفع وتيرة الإعداد

ضمن برنامج الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية

واصل المنتخب السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم، اليوم الخميس، تدريباته ضمن معسكره الإعدادي خلال فترة أيام (FIFA) في مدينة الرياض والذي يمتد حتى الثلاثين من الشهر الجاري، وذلك في إطار المرحلة الثالثة من برنامج الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو، والمقرر إقامتها أواخر يوليو المقبل.



وأجرى "الأخضر" مساء اليوم حصته التدريبية على ملعب الأمير فيصل بن فهد، هدف من خلالها المدير الفني سعد الشهري إلى تعزيز العمل التكتيكي على البناء من وسط الملعب، أعقب ذلك مران على الكرات الثابتة الهجومية.



ويواصل المنتخب السعودي غدًا الجمعة تدريباته بحصة مسائية تمام الرابعة والنصف، على ملعب الأمير فيصل بن فهد، على أن يلاقي ضيفه منتخب ليبيريا "وديًا" السبت المقبل.



يُذكر أن الأخضر السعودي تحت 23 عامًا أعلن تأهله إلى دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020) بعد نيله أحد المقاعد المؤهلة في كأس آسيا تحت 23 عامًا في تايلاند مطلع العام الميلادي الماضي والتي حلّ في المركز الثاني خلالها.