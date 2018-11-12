خادم الحرمين يستعرض العلاقات الثنائية مع وزير خارجية بريطانيا

استقبله في قصر اليمامة .. وبحثا مستجدات الأحداث في المنطقة

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في مكتبه بقصر اليمامة، في الرياض اليوم، وزير الخارجية البريطاني جيرمي هنت.

وتمّ خلال الاستقبال استعراض العلاقات، ومجالات التعاون بين البلدين، إضافة إلى بحث مستجدات الأحداث في المنطقة.

حضر الاستقبال، الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير، وسفير بريطانيا لدى المملكة سايمون كوليس، والسفير البريطاني لدى اليمن مايكل آرون.

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12 نوفمبر 2018 - 4 ربيع الأول 1440 01:27 PM

استقبله في قصر اليمامة .. وبحثا مستجدات الأحداث في المنطقة

خادم الحرمين يستعرض العلاقات الثنائية مع وزير خارجية بريطانيا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في مكتبه بقصر اليمامة، في الرياض اليوم، وزير الخارجية البريطاني جيرمي هنت.

وتمّ خلال الاستقبال استعراض العلاقات، ومجالات التعاون بين البلدين، إضافة إلى بحث مستجدات الأحداث في المنطقة.

حضر الاستقبال، الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير، وسفير بريطانيا لدى المملكة سايمون كوليس، والسفير البريطاني لدى اليمن مايكل آرون.

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