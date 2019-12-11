بلدية الشوقية الفرعية بمكة تُزيل مبنيين شعبيين

أقيما على مساحة 350 مترًا مربعًا.. والإزالة كلية

أزالت بلدية الشوقية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، اليوم، بالتعاون مع الجهات الأمنية، تعديات على أراضٍ حكومية في ‎حي الكعكية عبارة عن مبنيين شعبيين بمساحة 350 مترًا مربعًا.

وقد تمت إزالة المبنيين الشعبيين إزالة كلية؛ في إطار الحملة المستمرة لإزالة التعديات على الأراضي الحكومية.