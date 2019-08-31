"تعليم الرياض" ينهي استعداداته لاستقبال قرابة المليون طالب وطالبة غدًا

إيداع الميزانية التشغيلية.. ٢٣٠ مدرسة للطفولة المبكرة و٨٧ ألف إداري وتعليمي

يبدأ، غدًا الأحد، العام الدراسي الجديد بعد أن تمتع الطلاب والطالبات بالإجازة الصيفية؛ حيث تستقبل أكثر من 4700 مدرسة للبنين والبنات في الرياض قرابة المليون طالب وطالبة.



وكانت المدارس التابعة للإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، قد شهدت الأسبوعين الماضيين عودة أكثر من 87 ألفًا من الطاقم التعليمي والإداري للمدارس.



وأكملت الإدارة كافة الاستعدادات والتجهيزات لبدء العام الدراسي، وكثفت خلال الفترة الماضية من الزيارات الميدانية واجتماعات لجنة الاستعداد؛ لضمان انطلاقة مميزة للعام الدراسي 1441هـ.



وكشف المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي، عن اكتمال إيداع الميزانية التشغيلية لكافة مدارس البنين والبنات، مقدماً تهنئته للطواقم الإدارية والتعليمية في المدارس وللطلاب والطالبات ببدء العام الدراسي الجديد، مبيناً أن الإدارة تسعد بخدمة الميدان التعليمي، وتسهيل كافة الإجراءات والتنظيمات لبدء عام دراسي حافل بالعطاء والإنجازات.



وأشار الوهيبي إلى أهمية أن يدرك الطلاب والطالبات وكافة العاملين في الميدان التعليمي أهمية الانطلاقة القوية والجادة للعام الدراسي الجديد، ومن اليوم الأول، مشيداً في الوقت ذاته بالجهود المبذولة من قادة وقائدات المدارس وكافة المنسوبين من طواقم تعليمية وإدارية لتحقيق الأهداف المرسومة في بناء أجيال تنجح في تحقيق طموحات القيادة الرشيدة.



من جهته أكد مساعد المدير العام للتعليم في منطقة الرياض للشؤون التعليمية عبدالله بن سعد الغنام؛ أن الإدارة سخرت كافة إمكانياتها المادية والبشرية لانطلاقة جادّة ومتميزة للعام الدراسي الجديد، مشيراً إلى أن الإدارة عملت خلال الفترة الماضية من خلال المتابعة الإلكترونية والميدانية للمدارس؛ للتأكد من الجاهزية التامة لبدء انطلاق العام الدراسي الجديد.



وكشف الغنام عن خطة الأسبوع التمهيدي لاستقبال طلاب الصف الأول الابتدائي؛ حيث أشار إلى أن إدارة التوجيه والإرشاد أطلقت مؤخراً وبالتعاون مع مكتب تعليم الجنوب؛ ملتقى الأسبوع التمهيدي والتهيئة الإرشادية، والذي تمت تسميته "بالعلم والمعرفة نلتقي"، في مقرّ مدارس عالم الصفوة؛ استعدادًا لاستقبال الطلاب والطالبات في العام الدراسي الجديد.



ويهدف الملتقى إلى طرح العديد من الأفكار والبرامج لمساعدة الطالب في تكوين اتجاه إيجابي نفسي عن المدرسة وتيسير تكيف الطالب وتعامله مع عناصر مجتمعه الجديد.



وتمنى الغنام أن يكون العام الدراسي الجديد عاماً حافلاً بالعطاء والإنجاز للجميع.



من جانب آخر أوضح مساعد المدير العام للشؤون المدرسية الدكتور حمدان العمري، أنه وبالتعاون مع شركات النقل قد وضعت خطة تشغيلية للنقل المدرسي تستهدف تغطية الاحتياج وتوفير النقل المناسب بكوادر إشرافية وفنية متميزة.



وأشار العمري إلى أن الإدارة أكدت على شركات ومتعهّدي النقل خلال اجتماعات الاستعداد للعام الدراسي الجديد، على أهمية دور المراقبين والضوابط العامة والخاصة لاختيار السائقين، وتخصيص برامج تدريبية للسائقين وتطبيق أنظمة التتبع للحافلات وتعليمات السلامة في الحافلات.



من جهتها كشفت مساعد المدير العام للشؤون التعليمية-بنات- "فتح بنت عبدالله العرفج"؛ أنه تم تخصيص ٢٣٠ مدرسة للطفولة المبكرة، مشيرة إلى أن من أهداف التوسع في مرحلة الطفولة المبكرة هو زيادة فرص التحاق الأطفال في مرحلة رياض الأطفال، وتحسين جودة التعليم في هذه المرحلة من عمر الطلاب، ورفع كفاءة الاستفادة من الموارد المتاحة وتنمية مهارات الأطفال وتكوين شخصيتهم في المجالات العقلية والجسمية والحركية والانفعالية والاجتماعية والخلقية وغرس الثقة فيهم.



وفي جانب التغذية المدرسية أوضحت مديرة خدمات الطلاب "البندري القريني"؛ أن الإدارة وضعت عدداً من الاشتراطات المتعلقة بالموقع والمبنى والتجهيزات والأثاث والأغذية المسموح بها، مبيّنة أن الأغذية المسموح بها: الحليب السائل المُعبَّأ آليّاً، والفواكه الطازجة، وفطائر الجبنة واللبنة، والبيض، والعسل، وغيرها، والعصائر الطبيعية 100%، والعصائر المعلبة التي لا تقل نسبة عصير الفاكهة فيها عن 30%، على أن تكون خالية من المواد الملونة.



ولفتت القريني إلى أن الإدارة منعت بيع العديد من الأغذية في المقصف المدرسي؛ ومنها الحلوى والشوكولاتة السادة والبطاطس "الشيبس"، والمشروبات الغازية بأنواعها، ومشروبات الطاقة والعصائر والمشروبات السكرية التي تقل فيها نسبة العصير عن 30%، كما منعت الإدارة بيع اللحم والكبدة، تماشيًا مع الاشتراطات الصحية التي أقرتها وزارة التعليم مع الجهات ذات العلاقة.



وأكدت "القريني" على جميع متعهدي التغذية المدرسية ضرورة اكتمال أعمال التغذية، والالتزام بمواعيد إحضار الوجبات الغذائية في مواعيدها المحددة من متعهدي التغذية المدرسية لطلاب وطالبات معاهد التربية الخاصة، ووفقاً لجدول الوجبات المرفوع للشركة.