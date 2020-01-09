داهمته أمام الأهلي.. الإصابة تبعد سالم الدوسري عن الملاعب

الهلال يعلن خضوع اللاعب لبرنامج علاجي وتأهيلي

أعلن نادي الهلال عن غياب لاعب الفريق الكروي الأول سالم الدوسري لمدة أسبوع، بعد أن أوضحت الفحوص الطبية للّاعب تعرُّضه لتمدُّد في العضلة الخلفية، ويحتاج للعلاج المكثف والراحة لمدة 7 أيام من خلال البرنامج العلاجي والتأهيلي.


وكان "الدوسري" قد تعرّض للإصابة في مباراة فريقه أمام الأهلي (المؤجلة من الجولة 11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين)، والتي كسبها الأزرق 3/ 1 وضعته في الوصافة بـ27 نقطة، بفارق نقطتين عن المتصدّر النصر.

نادي الهلال سالم الدوسري

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09 يناير 2020 - 14 جمادى الأول 1441 07:22 PM

الهلال يعلن خضوع اللاعب لبرنامج علاجي وتأهيلي

داهمته أمام الأهلي.. الإصابة تبعد سالم الدوسري عن الملاعب

أحمد سرور

الرياض

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أعلن نادي الهلال عن غياب لاعب الفريق الكروي الأول سالم الدوسري لمدة أسبوع، بعد أن أوضحت الفحوص الطبية للّاعب تعرُّضه لتمدُّد في العضلة الخلفية، ويحتاج للعلاج المكثف والراحة لمدة 7 أيام من خلال البرنامج العلاجي والتأهيلي.


وكان "الدوسري" قد تعرّض للإصابة في مباراة فريقه أمام الأهلي (المؤجلة من الجولة 11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين)، والتي كسبها الأزرق 3/ 1 وضعته في الوصافة بـ27 نقطة، بفارق نقطتين عن المتصدّر النصر.

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