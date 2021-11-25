الاتفاق: الركبة تبعد فهد غازي 4 أسابيع عن الملاعب .. والفريق جاهز لمواجهة الفيصلي

المدرب طالب بمواصلة تحقيق النتائج الإيجابية

أعلن نادي الاتفاق عن تعرض مدافع الفريق الكروي الأول فهد غازي إلى إصابة في الركبة حيث كشفت الفحوص الطبية عن حاجته إلى علاج وتأهيل مدة 4 أسابيع.



من جانب آخر أكد مدرب الفريق الصربي فلادان عن رضاه عن العمل الكبير الذي يقدمه فريقه خلال الفترة الماضية، مشددًا على أهمية الفوز على الفيصلي، السبت المقبل ، في الجولة 13 من الدوري، من أجل مواصلة نغمة الانتصارات والتقدم في سلم الترتيب.



وقال فلادان: ”قبل مباراة الحزم ارتحنا مدة أسبوعين، الأمر الذي جعلنا نستعد بشكل جيد، بالطبع راض جدًا عن مستوى فريقي في مباراة الحزم والتي كسبناها بنتيجة 3 /0 ، الفريق أظهر أسلوبه وشخصيته في مباراة لم تكن سهلة” وأضاف “بالتأكيد موقعنا في سلم الترتيب غير مناسب والجميع غير سعيد بذلك، جميع اللاعبين يعملون بجد خلال التدريبات وبالتأكيد نحن نعمل على تغيير موقعنا في الترتيب، والتغيير في الموقع يأتي من خلال النتائج الإيجابية والعمل المستمر“.