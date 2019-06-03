رمضان 1300هـ ... مولد المؤسس ومذابح الإنجليز بمصر وظهور التلفاز

"سبق" تواصل عرض أحداث الشهر الفضيل كل مائة عام

تستمر "سبق" في عرض أحداث شهر رمضان في كل مائة عام، وها نحن نقف على أعتاب شهر رمضان عام 1300 هجري والذي يصادف عام 1882 ميلادي.

وتفصيلاً، شهد رمضان في هذا العام أحداثًا كبيرة؛ حيث انطلقت الدولة السعودية الثانية في ربوع نجد وأعلنت الرياض عاصمة بدلاً من الدرعية وقبل عام 1882 وتحديدًا وفي عام 1877 ( المصدر الاطلس التاريخي للسعودية ) ولد عبد الرحمن بن فيصل طفلاً سماه عبد العزيز ،وبرع الطفل حتى بلغ عامه الخامس في عام 1882 ظهرت عليه إمارات الذكاء وعندما بلغ عبدالعزيز السابعة من العمر أصبح مهتمًا باللعب بالسيف والبندقية أكثر من اهتمامه بالدروس الدينية وكان هو مؤسس المملكة العربية السعودية وعاصر المؤسس جميع مراحل الدولة السعودية الثانية.

ومن ناحية أخرى ضربت السفن الإنجليزية سواحل مصر، في عام 1300 هجري، وقامت بمذابح هائلة وخصوصًا في الإسكندرية، وأعلن في لندن عن إطلاق أول صندوق مرئي وهو ما يُعرف بالتلفاز لاحقًا.