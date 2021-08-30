"أمين عسير" يزور فعالية جداريات "الخط العربي"

تنظّمها وزارة الثقافة بمشاركات ابتكارية وإبداعية

زار أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي؛ فعالية جداريات "الخط العربي" التي تنظمها وزارة الثقافة في منطقة عسير، بالتعاون مع أمانة المنطقة.

وبدأت الفعاليات بالتعاون مع الأمانة منذ أمس تحت مظلة مبادرة "عام الخط العربي" التي أطلقتها وزارة الثقافة ضمن برنامج جودة الحياة، أحد برامج تحقيق رؤية السعودية 2030، للاحتفاء بالخط العربي وتعزيز حضوره في المجتمع عبر فعاليات ابتكارية وإبداعية تفعيلاً لعام الخط العربي 2021 م.