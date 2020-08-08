شاهد بالصور.. "ملكات البحار" تجوب ساحل البحر الأحمر في المملكة

إضافة هائلة للاستمتاع بالطبيعة الخلابة

أعلنت الهيئة السعودية للسياحة إطلاق الموسم السياحي في المملكة من 25 يونيو إلى 30 سبتمبر 2020 في عشر وجهات سياحية حول المملكة، بالإضافة إلى إطلاق رحلات السفن السياحية الفاخرة "الكروز" في البحر الأحمر لأول مرة.



ترصد "سبق" أنواع السفن التي تعمل على مسارات الرحلات البحرية.



وتعد رويال كاريبيان من أكبر شركات النقل البحري في العالم التي يتجاوز طولها 10 طوابق، وتتصدر هذه السفن العملاقة الرحلات السياحية، ويبلغ حجمها 5 أضعاف حجم سفينة تيتانيك وبإمكانها استيعاب 6680 راكبًا و2200 من أفراد الطاقم لتعادل سعة قرية صغيرة.



توفر هذه السفن على متنها العديد من الأنشطة الترفيهية والتجارية مثل المسارح ودور السينما والمطاعم والكافيهات والنوادي الصحية ومتاجر بيع مختلف الماركات العالمية؛ حيث توفر أنشطة ترفيهية مناسبة لجميع الأعمار بما في ذلك (أكوا بارك) وتسلق الجدران والتزلج على الجليد ومحاكاة القفز بالمظلات وملاعب كرة سلة وكرة طائرة وطاقم من المتخصصين؛ حتى يستطيع الآباء الاستمتاع بوقتهم دون الحاجة إلى القلق على أولادهم. وأما الشركة الثانية فهي نرويجيان التي تلمك ثاني أكبر أسطول، ومبدعة في وجهات البحر المتوسط وبحر الشمال، وتتميز بكثرة أنواع الترفيه والبرامج وهي خيار جيد للعوائل متوسطة العدد.



وأما السفن التي تعمل في مسارات الرحلات السياحية بالمملكة فيطلق عليها: ملكات البحر؛ فهي:

- سفن الكرنفال: وهي التي تصلح للفئات العمرية من 16-45 عامًا، وتميز بالأنشطة الشبابية الخيالية.

- والنوع الثاني هو سفينة "البرنسيس": التي تعتبر أهم سفن النخبة في العالم، وتعتبر "ديزني كروز" البحار والمفضلة للأسر الذين يرغبون في ترفيه أطفالهم عبر الفعاليات والأنشطة والألعاب لجميع الأعمار.



- والنوع الثالث: سفن "ام اس سي"، وهي سفن متوسطة الترفيه

- والنوع الرابع: "كوستا"؛ وهي الأشهر التي تخص العرسان وتصلح بشكل كبير لشهر العسل.