سد النهضة .. تعليق النقاش باجتماع الكونغو للتشاور حول آلية التفاوض

"تيشسكيدي": على الدول المعنية مراعاة البعد الإنساني ومصالح الشعوب

أفادت قناة العربية بتعليق النقاش حول سد النهضة في الاجتماع السداسي إلى يوم الغد الاثنين لمزيد من التشاور حول منهجية التفاوض بين الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا.

وتفصيلاً، قال الرئيس الكونغولي ورئيس الدورة الحالية للاتحاد الإفريقي، فليكس تيشسكيدي، إن الهدف من اجتماعات كنشاسا بث الروح في العملية التفاوضية في قضية سد النهضة، مطالبًا الدول الثلاث بترجمة الإرادة التي لمسها لدى قيادات هذه الدول، كما شدد على ضرورة إيجاد حلول لقضية سد النهضة داخل الاتحاد الإفريقي.

وشدد "تيشسكيدي" على ضرورة مراعاة البعد الإنساني لقضية سد النهضة وتحقيق مصالح الشعوب.

وانطلقت اليوم الأحد جولة وزارية سداسية جديدة من المحادثات في الكونغو الديمقراطية بشأن سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا، على أن تستمر ثلاثة أيام في محاولة لرسم مسار جديد للمفاوضات المتعثرة.

وأفاد موفد قناة"العربية" إلى كينشاسا، عاصمة الكونغو الديمقراطية، بأن وفد السودان في اجتماعات سد النهضة مصمم على تغيير منهجية التفاوض، وأن الاجتماعات التي انطلقت في الكونغو اليوم حول سد النهضة لن تتطرق لمسائل فنية.

واستبق وزير الري الإثيوبي المباحثات بالإعلان بأن بلاده تبذل جهودًا مضاعفة لإنتاج أول طاقة من السد في أغسطس المقبل، بعد نجاح عملية الملء الثاني التي تستعد بلاده لها.

وعقد خبراء الدول الثلاث والاتحاد الإفريقي أمس السبت جولات تمهيدية لاجتماع وزراء الخارجية والري المقرر اليوم، لبحث التوصل إلى اتفاق على قواعد بناء وملء السد.

وأعربت وزارة الخارجية المصرية عن أملها أن تؤدي المفاوضات في نهاية المطاف إلى اتفاق ملزم قانونًا بشأن تشغيل وملء خزان السد.

وكان الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي قد هدد، الثلاثاء الماضي، بأنه "لن يستطيع أحد أن يأخذ نقطة ماء واحدة من مصر"، مشددًا على أن "ذراع مصر طويلة وقادرة على مواجهة أي تهديد"، مشيرًا إلى أن المساس بمياه مصر خط أحمر وسيؤثر على استقرار المنطقة بالكامل، مشيرًا إلى أنه "سيحدث عدم استقرار إقليمي لو انتهك أحد حقوق مصر المائية".

وقال "السيسي" في تصريحات له، على هامش زيارته التفقدية لمرافق قناة السويس، إنه لن يستطيع أحد أن يأخذ نقطة مياه من مصر، وهذا ليس تهديدًا لأحد، مضيفًا بالقول إن حوارنا رشيد جدًا وصبور جدًا ولا أحد يتصور أنه سيكون بعيدًا عن قدراتنا ورد فعلنا على المساس بمياه مصر.