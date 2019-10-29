سماء سوداء تغطي منطقة صناعة النبيذ بكاليفورنيا.. 180 ألفًا فروا من منازلهم

3 آلاف شخص يكافحون حريق كينكيد الأسوأ بين أكثر من 10 حرائق غابات كبرى

خسرت طواقم الإطفاء، أراضي، أمام حرائق تغذيها الرياح صبغت السماء باللون الأسود فوق رقعة واسعة من منطقة صناعة النبيذ الأخاذة في كاليفورنيا، وأدت إلى إجلاء 180 ألف شخص عن منازلهم، في الوقت الذي كانوا يأملون فيه في انكسار الطقس الحار والجاف.

ويكافح قرابة ثلاثة آلاف شخص حريق كينكيد الأسوأ بين أكثر من عشرة حرائق كبرى حطمت ودمرت قرابة 400 مبنى، ودفعت حاكم الولاية "جافين نيوسوم" لإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء الولاية.

وقال "نيوسوم" للصحفيين بعدما اجتمع مع سكان في مركز إجلاء بسونوما: "يركز الجميع على كينكيد"، ووصف الحريق بأنه "أكثر التحديات التي نواجهها عنادًا".

ووفق "رويترز"، أجبر حوالى 180 ألف شخص على الانصياع لأوامر الإجلاء في هيلدسبيرج ووينزور في شمال سانتا روزا.

وأدى الحريق إلى تلف 207 كيلومترات تقريبًا من منطقة صناعة النبيذ، وحرق 79 مبنى منذ اندلاعه يوم الأربعاء؛ لكن لم ترد تقارير عن سقوط خسائر بشرية.

ولم يحدد المحققون بعدُ ما يعتقدون أنه السبب وراء الحريق حتى على الرغم من أنه اشتعل بالقرب من سلك مقطوع على برج إرسال تابع لشركة باسيفيك جاز آند إليكتريك.