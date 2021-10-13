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أشار إلى أن شراكة بلاده مع الإمارات وإسرائيل متطورة

"بلينكن": الرئيس الأميركي متمسك بحل الدولتين للنزاع في الشرق الأوسط

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ذكر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم "الأربعاء"، أن الرئيس جو بايدن متمسك بحلّ الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية، للنزاع في الشرق الأوسط.

وأشار "بلينكن" خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد، والإسرائيلي يائير لبيد، في واشنطن، إلى أن شراكة أميركا مع الإمارات وإسرائيل متطورة.