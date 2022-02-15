انتبه.. علامة في البطن قد تنذرك بمرض الكبد الدهني

مع تطور الحالة تصبح الأعراض شديدة مع ظهور اليرقان

تتمثل خطورة مرض الكبد الدهني، في أنه إذا ترك المريض دون علاج؛ فقد يكون عرضة لعديد من المضاعفات بسبب تراكم الدهون في الكبد، وتبدأ هذه الأعراض بعلامة في البطن.

وبحسب موقع "إكسبرس"، فقد يصاب من لديهم العلامات المبكرة للحالة بتليف الكبد، وهو تندب في الكبد يمنع العضو من العمل بشكل صحيح. وتشمل الأعراض المبكرة لهذا النوع من أمراض الكبد، ألمًا خفيفًا أو مؤلمًا في أعلى يمين البطن فوق الجانب الأيمن السفلي من الضلوع، والتعب الشديد، وفقدان الوزن غير المبرر، والشعور بالضعف.

وأضاف: مع تطور الحالة، تصبح الأعراض شديدة مع ظهور اليرقان، والمعروف باسم اصفرار الجلد والعينين، وحكة في الجلد، وتورم في الساقين والكاحلين والقدمين والبطن. وتشمع الكبد هو المرحلة الأكثر تقدمًا من أمراض الكبد، التي يمكن أن تؤدي إلى فشل الكبد ومضاعفات تهدد الحياة في بعض الأحيان.

وأشار الموقع إلى أنه على الرغم من أن مرض الكبد الدهني غير الكحولي لا ينتج عن الكحول؛ إلا أن تناول المشروب قد يزيد الأمر سوءًا.