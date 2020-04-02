تعرف على المتعافي الأكبر سنًا في العالم من فيروس بكورونا

الأمريكي "لابستشيز" عمره 104 أعوام.. شارك في الحرب العالمية الثانية

كشفت وسائل إعلام أمريكية التفاصيل عن عن المتعافي الأكبر سنًا في العالم بين المصابين بفيروس كورونا، وقالت إن بيل لابستشيز، البالغ 104 أعوام، تعافى بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، مرجحة أن يكون أكبر متعافٍ من هذا المرض في العالم.

وأوضحت شبكة "فوكس نيوز" أن لابستشيز، الذي شارك في الحرب العالمية الثانية واحتفل الخميس بعيد ميلاده الـ104، كان من بين 15 شخصًا مقيمين في مركز وإدوارد سي. أولوورث للمحاربين القدامى في مدينة ليبانون بولاية أوريغون الأمريكية، الذين سجلت إصابتهم بعدوى فيروس كورونا "COVID-19".

وعلى الرغم من عمره وخطورة المرض، الذي أودى بحياة شخصين على الأقل من بين المصابين الـ15 في وقت سابق من هذا الأسبوع، إلا أن "لابستشيز" تمكن من التعافي بعد إصابته بهذا المرض.

وكتبت هيئة شؤون المحاربين القدامى في أوريغون على حسابها في موقع "فيسبوك": "نجا أكبر المحاربين القدامى المقيمين في مراكزنا من COVID-19، وهو يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ104".

وولد لابستشيز عام 1916 وتم استدعاؤه إلى الجيش الأمريكي خلال الحرب العالمية الثانية عام 1943 حيث قدم خدمته في جزر ألوتيان.