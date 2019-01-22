افتتاح المعرض الأول لمدرسة "ذو البجادين" بمكة للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات

بالتعاون مع "مكافحة المخدرات" و"جمعية كفى" و"البلد الحرام"

افتتح مدير مكتب الغرب بمكة المكرمة خالد الجابري، بحضور مدير التوجيه والإرشاد سليمان الفيفي، ومستشار المدير العام للتعليم الدكتور نواف خياط، والنقيب ماهر البركاتي من إدارة مكافحة المخدرات، وعدد من القيادات، صباح أمس الاثنين المعرض الأول لمتوسطة "ذو البجادين" للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات.

ويتضمن المعرض أقساماً كثيرة منها جناح إدارة مكافحة المخدرات، وجناح جمعية كفى لمكافحة التدخين، وجناح تعظيم البلد الحرام، وجناح الرسم بإشراف حاتم خان ومحمد الغامدي، وجناح الألعاب الإلكترونية وعلاقتها بالمخدرات بإشراف علي السهيمي، وجناح الإرشاد الصحي حسان هوساوي.

وألقى قائد المدرسة فهد ايدي كلمة عبر فيها عن سعادته وترحيبه بالضيوف، وشدد على ضرورة التكاتف والتعاون ضد ما يواجه أبناءنا من مخاطر المخدرات والتدخين لإخراج جيل قد نمت عقولهم، واشتدت أجسادهم للاندماج في مجتمعهم، كما وضح الدكتور ماجد بخاري الأهداف من إقامة المعرض في المدرسة.





واشتمل المعرض على شاشات توعوية ومعروضات لبعض أصناف المخدرات للتوعية من مخاطرها، فيما حملت لوحات رسائل للشباب في جميع مراحل الدارسة، فيما سيستمر المعرض أسبوعاً، حيث سيشهد زيارات طلابية من مدارس الغرب طوال الأسبوع في الصباح.

كما تم تخصيص يوم الثلاثاء الموافق 16/5/1440هـ لزيارة سكان الحي للمعرض من الساعة الخامسة مساء إلى الساعة السابعة مساء.

وأشرف على تنظيم المعرض كل من: عادل كباوي وكيل المدرسة، ونجيب بيطار رائد النشاط، وشاكر تلمساني رائد الشراكة المجتمعية، علاوة على كل من: عبدالخالق الغامدي، وعبدالعزيز البشري، وفواز عطار، ويسن الأحمدي، وخالد العمري.