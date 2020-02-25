تسجيل 60 إصابة جديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية

إجمالي عدد المصابين بالوباء 893 شخصًا و8 وفيات

أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 60 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد.

وقال المركز الكوري للسيطرة على الأمراض والوقاية منها في بيان: إن إجمالي عدد المصابين بالوباء بلغ 893 شخصًا؛ في حين ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس إلى ثمانية، بعدما توفي مريض واحد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وهذه أدنى حصيلة يومية تسجل في كوريا الجنوبية منذ أربعة أيام؛ إذ إن أعداد المصابين الجدد في هذا البلد خلال الأيام الثلاثة الماضية كانت تتخطى يوميًّا المئة.

وأوضح المركز الكوري، أن 49 من هذه الإصابات الجديدة سجلت في مدينة دايغو الواقعة في جنوب البلاد والتي تُعد بؤرة الوباء، وفي مقاطعة غيونغسانغ الشمالية المجاورة لها.

كوريا الجنوبية فيروس كورونا الجديد

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25 فبراير 2020 - 1 رجب 1441 08:25 AM

إجمالي عدد المصابين بالوباء 893 شخصًا و8 وفيات

تسجيل 60 إصابة جديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 60 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد.

وقال المركز الكوري للسيطرة على الأمراض والوقاية منها في بيان: إن إجمالي عدد المصابين بالوباء بلغ 893 شخصًا؛ في حين ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس إلى ثمانية، بعدما توفي مريض واحد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وهذه أدنى حصيلة يومية تسجل في كوريا الجنوبية منذ أربعة أيام؛ إذ إن أعداد المصابين الجدد في هذا البلد خلال الأيام الثلاثة الماضية كانت تتخطى يوميًّا المئة.

وأوضح المركز الكوري، أن 49 من هذه الإصابات الجديدة سجلت في مدينة دايغو الواقعة في جنوب البلاد والتي تُعد بؤرة الوباء، وفي مقاطعة غيونغسانغ الشمالية المجاورة لها.

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