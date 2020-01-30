مذكرة تفاهم بين مجلس أمناء الشرقية ومهرجان الفروسية

للتعاون في الأعمال الخيرية سعياً لتقديم نموذج مطور ونوعي

وقعت الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي آل سعود رئيسة مجلس أمناء مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية، مذكرة تفاهم مع رئيس اللجنة المنظمة مهرجان الشرقية للفروسية خالد بن حسن القحطاني بمقر المجلس بالخبر.

وتهدف هذه الخطوة إلى تحقيق تعاون مثمر بنّاء بين مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية، و مهرجان الشرقية للفروسية، والتعاون في الأعمال الخيرية والمسؤولية المجتمعية والفنون سعياً لتقديم نموذج مطور ونوعي.

وأشادت الأميرة عبير بنت فيصل بالمهرجان الذي أُقيم بنسختيه الأولى والثانية وباللجنة المنظمة التي تسعى في كل سنة إلى رفع مستوى المهرجان ليواكب مهرجانات الخيل في العالم بما يسهم في تحقيق تطلعات القيادة ورؤية السعودية ٢٠٣٠.

وقال "القحطاني"، من ناحيته، إن توجيه أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف ودعم حرمه رئيسة مجلس أمناء مجلس المسؤولية الاجتماعية هو الدافع لتقديم كل ما يسهم في خدمة المجتمع وإضافة نوع من الترفية والإثارة لتكون المنطقة الشرقية محط أنظار هواة الخيل.

وأضاف أن المهرجان سيكون هذه السنة بطابع ثقافة وموروث المنطقة الشرقية.

وقالت الأمين العام للمجلس لولوة الشمري إن توجه منظمي مهرجان الخيل لمجلس المسؤولية الاجتماعية وتوظيف المهرجان بما يتوافق معها وما يسهم في تحقيقها ونشرها دليل على وعيهم واهتمامهم بأن يكون للمهرجان أثر واستدامة.

وثمّنت المدير التنفيذي للمجلس نوف المعجل بالجهود التي يبذلها منظمو المهرجان لدعم أصحاب المواهب والجمعيات الخيرية في كل سنة يقام فيها المهرجان.

يذكر أن المهرجان هذا السنة سيقام على الساحل في مدينة الخبر لمدة خمسة أيام متتالية.