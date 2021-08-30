"داعش" يتبنى الهجوم الصاروخي على مطار كابول

أشار إلى أنه استهدفه بـ6 قذائف كاتيوشا

أعلن تنظيم "داعش" خراسان الإرهابي، اليوم (الاثنين)، عبر تطبيق تليجرام، المسؤولية عن الهجوم الصاروخي على مطار كابول.

وذكر "داعش" أنه "استهدف مطار كابول الدولي بستة صواريخ كاتيوشا، وكانت الإصابات محققة"، وفقاً لـ"رويترز".

وبين مسؤول أميركي في وقت سابق اليوم أن أنظمة دفاعية اعترضت ما يصل إلى 5 صواريخ، أطلقت صوب مطار كابول في وقت مبكر من صباح اليوم.