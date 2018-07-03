صيانة مجمعات دورات المياه في المواقع السياحية بالطائف

الأمانة وفّرت العمالة المتخصصة لتنفيذ أعمال التأهيل

أخضعت أمانة الطائف كافة دورات المياه العامة بالحدائق والمنتزهات العامة والمواقع السياحية لأعمال الصيانة والتأهيل، لضمان راحة الزوار.

وشملت الأعمال المنفذة "صيانة شبكات الكهرباء وتمديدات المياه والصرف الصحي وتجديد الدهان والترميم الداخلي والخارجي لدورات المياه وأماكن الوضوء والخزانات العلوية والسفلية".

وتقرر دعم هذه المنشآت بعمالة متخصصة للمساندة ومتابعة أعمال الصيانة والنظافة بها على مدار الساعة.

وتواصل الأمانة برنامج الصيانة الشاملة ومعالجة الملاحظات على مدار الصيف ، في إطار خطة العمل الموسمي للإدارة العامة للحدائق والتجميل، كما تم دعم حديقة النخيل بدورات مياه جديدة.