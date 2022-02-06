قصف من البر والجو.. انهيارات واسعة للحوثيين في حجة تحت ضربات "الشرعية"

تدمير آليات للميليشيا.. ومقتل وإصابة متمردين

شنت قوات الجيش الوطني اليمني اليوم الأحد قصفًا مركزًا، استهدف مواقع وآليات ميليشيا الحوثي الموالية لإيران في مدينة حرض شمال محافظة حجة، وذلك في إطار معارك تطهير المدينة.

ونقل "سبتمبر نت" عن مصدر ميداني أن القصف أسفر عن تدمير آليات قتالية، ومقتل عدد من عناصر الميليشيا، وسط انهيارات واسعة في صفوف الميليشيا.

وبيّن المصدر أن المعارك تزامنت مع سلسلة غارات جوية لمقاتلات تحالف دعم الشرعية، استهدفت مواقع حوثية عدة، وأسفرت عن تدمير عربات تابعة للميليشيا، ومصرع جميع من كانوا على متنها.