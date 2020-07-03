وزير الخارجية الباكستاني يعلن إصابته بفيروس كورونا

سفير السعودية في إسلام أباد يدعو له بالشفاء العاجل

أكد وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي اليوم الجمعة إصابته بفيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أنه قرر عزل نفسه، وسيواصل عمله من المنزل.

وأشار الوزير الباكستاني إلى أنه شعر اليوم الجمعة بارتفاع في درجة حرارته؛ فقرر عزل نفسه على الفور في المنزل، وعقب الفحص تبيّن أنه مصاب بفيروس كورونا.

ولفت "قريشي" إلى أنه يشعر بالقوة والنشاط، وسوف يواصل عمله من المنزل، طالبًا الدعاء له. فيما كان يشارك "قريشي" في مختلف الاجتماعات الحكومية، وعادة ما يرتدي كمامة طبية أثناء حضور الاجتماعات، بحسب ما ذكر موقع "العربية نت".

كما سبق أن التقى الوزير الباكستاني المبعوث الأمريكي الخاص لأفغانستان زلماي خليل زاد يوم الأربعاء الماضي في مكتبه في وزارة الخارجية الباكستانية.

من جانبه، غرّد سفير خادم الحرمين الشريفين في باكستان نواف المالكي قائلاً: "أصدق الدعوات والأمنيات بالشفاء العاجل لأخي وزير خارجية جمهورية ‫باكستان الإسلامية، ونسأل الله أن يديم عليه لباس الصحة والعافية".

يُشار إلى أن فيروس كورونا الجديد في باكستان طال العديد من السياسيين، وبعض الوزراء في الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم، ونواب المجالس النيابية، من بينهم رئيس البرلمان الاتحادي أسد قيصر، وحاكم إقليم السند عمران إسماعيل، وزعيم المعارضة البرلمانية شهباز شريف.