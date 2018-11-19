الرئيس العراقي يغادر الرياض

غادر الرئيس العراقي برهم صالح والوفد المرافق له، اليوم، الرياض.

‏وكان في مغادرته في مطار الملك خالد الدولي، نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى العراق عبدالعزيز الشمري، وسفير العراق لدى المملكة ‏الدكتور قحطان طه خلف ومندوب عن المراسم الملكية.